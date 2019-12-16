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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 21:35

16 Aralık sorgulama! Haftanın sonuçları bu akşam duyuruldu

Bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Haftanın sonuçları için heyecan sona ererken özellikle şu saatlerde bayilerde loto oynayanlar 'nın çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte bu haftanın kazanan numaraları...

16 Aralık On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu!

16 Aralık On Numara sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Bayilerden bugün On Numara oynayan on binlerce vatandaş sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sonuçlar için heyecanlı bekleyişi son bulurken On Numara sonuçlarına göre hangi numaraların kazandığı Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. İşte 16 Aralık Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları...

16 ARALIK ON NUMARA SONUÇLARI

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