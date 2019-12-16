Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 16.12.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 14:07

Başakşehir'de operasyonu: 4 gözaltı

'de araç içerisinden madde satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu!

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan iki şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, Yakup A.(18)'nın üzerinde 10.9 gram skunk , 2 hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 565 lira bulunurken, Kulihan İ.(29)'nin üzerinde ise uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 45 lira ele geçirildi.

Ekipler, Güvercintepe yan yolda da bir başka şüpheli aracı takibe aldı. Bu araçtan başka bir araca verildiği sırada Murat K.(25) ve küçük yaştaki M.K.'yı suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 3,30 gram metamfetamin maddesi, 4 bin 100 gram skunk uyuşturucu madde, 960 gram uyuşturucu madde, 830 uyuşturucu hap, 18 gram kokain, hassas tartı, silah, pompalı tüfek, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 3 bin 500 lira ve 20 dolar ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBaşakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri