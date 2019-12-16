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Suruç'ta iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

'nın Suruç ilçesinde akraba olan Ateş ailesi üyeleri arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma çıktı. Ağır yaralanan ve , hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Akraba ateşi: 2 ölü 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba olan Ateş ailesi üyeleri arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma çıktı. Ağır yaralanan ve , hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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