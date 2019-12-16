Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba olan Ateş ailesi üyeleri arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma çıktı. Ağır yaralanan Yaşar Ateş ve Salih Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
- Yaşam
- 16.12.2019
- Gazete
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