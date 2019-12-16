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Eşinin 'bakımsızsın' diyerek darp ettiği hastanede hayatını kaybetti

’in Ödemiş ilçesinde eşinin ‘Bakımsızsın’ diyerek dövdüğü , kurtarılamadı. Organları, bağışlandı. Kız kardeşi “Filizler ölmesin” dedi.

Filizler ölmesin!
Kadın cinayetleri bitmiyor. Son örneği 'de yaşandı. Alkollü olarak eve giden İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den birtakım isteklerde bulundu. Olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine, 'Neden bakımlı değilsin' diyerek, kadını dövdü. Baygınlık geçiren Tekin, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği belirlenen kadının, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Tekin'in, dün tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin'in kız kardeşi Sevgi Erol, "Başka edin, Filizler ölmesin" demişti.




, tutuklandı. , hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.


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