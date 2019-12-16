Kadın cinayetleri bitmiyor. Son örneği İzmir'de yaşandı. Alkollü olarak eve giden İbrahim Tekin, 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den birtakım isteklerde bulundu. Olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine, 'Neden bakımlı değilsin' diyerek, kadını dövdü. Baygınlık geçiren Tekin, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçirdiği belirlenen kadının, omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Tekin'in, dün tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin'in kız kardeşi Sevgi Erol, "Başka edin, Filizler ölmesin" demişti.
İbrahim Tekin, tutuklandı. Filiz Tekin, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.
İbrahim Tekin, tutuklandı. Filiz Tekin, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.
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