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Sayısal Loto'da 1.8 milyon devretti

Sayısal Loto oyununun 1279. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 868 bin 109 lira tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

1.8 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 1 milyon 868 bin 109 lira çarşambaya devretti. 5 bilenler 5 bin 885 lira, 4 bilenler 88 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.

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