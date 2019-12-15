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  • 15.12.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 13:02

'da akılalmaz olay! Komşusuna 'uyuyamıyorum' mesajı attı olanlar oldu!

’de alt katta oturan komşusuna “Gürültü yapmayın uyuyamıyorum” diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırıda yaralanan adam hastaneye kaldırılırken saldıran komşu ve iki oğlu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

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