Bakırköy, Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.
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