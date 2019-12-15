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  • 15.12.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 13:21

'da acı olay! Otomobil şarampole uçtu

Datça'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç yol kenarındaki şarampole uçtu. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler ilk müdahalede bulunurken, araçta bulunan 2 kişi de kurtarılamadı.

Muğla'da acı olay! Otomobil şarampole uçtu

'nın Datça ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 R 4872 plakalı otomobil, Kazım Yılmaz Caddesi'nde şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Mehmet Can Çepikurt, olay yerinde, Alican Berk Şit ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Çepikurt ve Şit'in cenazeleri Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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