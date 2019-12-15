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  • 15.12.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 12:51

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Sabah saatlerinde sahil yolunda yürüyen vatandaşlar suda bir ceset gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler denizde bulunan cesedi kıyıya çıkardı.

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar sahil yolunda bir erkek ceseti gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kıyı emniyeti botuna alınan ceset kıyıya çıkartıldı. Erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset Haydarpaşa Numune ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

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