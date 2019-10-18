Antalya Kemer'de 266 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı. Aylardır kızından haber bekleyen acılı anne paylaşımında, "Gel artık be kızım. Ben nasıl yürürüm çarşıda sensiz, ben çarşıya nasıl giderim sensiz..." ifadelerini kullandı.
POLİS, ARKADAŞINI BAŞINDAN VURDU
Şırnak'ta görev yapan polis memuru Halil Arman (23) geçtiğimiz gün Bursa'ya gitti. Dostlarıyla alkol alıp, eğlendi. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı arkadaşı Metin Özkan (21) ile kavga etti. İddiaya göre silahını çeken Arman, Özkan'ı başından vurarak katletti. Gözaltına alınan memur, "Havaya ateş ettim. Kasıtlı olmadı" dedi.
EĞİTİMDEN ACI HABER
Antalya Kaş'ta dalış eğitiminde 4 asker rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Jandarma Komando Özel Asayiş'te görev yapan bir asker şehit oldu.
KİMYASAL DEHŞET
İstanbul Küçükçekmece'de, bir kişi sitenin önündeki kedilerin mamalarına kimyasal koyarak zehirlemek istedi. Polise şikayet edildi.
1 TALİHLİYE 13 MİLYON
6 bilen 1 kişi, 13 milyon 456 bin lira kazandı. 5 bilenler 6'şar bin, 4 bilenler 157'şer, 3 bilenler ise 13'er lira alacak.
POLİS, ARKADAŞINI BAŞINDAN VURDU
Şırnak'ta görev yapan polis memuru Halil Arman (23) geçtiğimiz gün Bursa'ya gitti. Dostlarıyla alkol alıp, eğlendi. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı arkadaşı Metin Özkan (21) ile kavga etti. İddiaya göre silahını çeken Arman, Özkan'ı başından vurarak katletti. Gözaltına alınan memur, "Havaya ateş ettim. Kasıtlı olmadı" dedi.
EĞİTİMDEN ACI HABER
Antalya Kaş'ta dalış eğitiminde 4 asker rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Jandarma Komando Özel Asayiş'te görev yapan bir asker şehit oldu.
KİMYASAL DEHŞET
İstanbul Küçükçekmece'de, bir kişi sitenin önündeki kedilerin mamalarına kimyasal koyarak zehirlemek istedi. Polise şikayet edildi.
1 TALİHLİYE 13 MİLYON
6 bilen 1 kişi, 13 milyon 456 bin lira kazandı. 5 bilenler 6'şar bin, 4 bilenler 157'şer, 3 bilenler ise 13'er lira alacak.
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