Gel artık be kızım

Kemer'de 266 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan'ın (20) annesi'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı. Aylardır kızından haber bekleyen acılı anne paylaşımında, "" ifadelerini kullandı.görev yapanpolis memuru(23) geçtiğimizgün'yagitti. Dostlarıylaalkolalıp, eğlendi.Ancak bilinmeyenbir nedendendolayıarkadaşı(21) ile kavgaetti. İddiayagöre silahınıçeken Arman,Özkan'ı başındanvurarakkatletti.Gözaltına alınanmemur,dedi.Kaş'ta dalış eğitiminde 4 asker rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Jandarma Komando Özel Asayiş'te görev yapan bir asker şehit oldu.Küçükçekmece'de, bir kişi sitenin önündeki kedilerin mamalarına kimyasal koyarak zehirlemek istedi. Polise şikayet edildi.1 kişi,kazandı. 5 bilenler 6'şar bin, 4 bilenler 157'şer, 3 bilenler ise 13'er lira alacak.