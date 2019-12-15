Babanın azmi ayağa kalkan felçli kızını yaşama bağladı

'de yaşayan Meltem Güngör'ün (35) üzerine 2017'de dolap devrildi. Omuriliği kırılan kadın, ameliyat edildi. Ancak doktorları yeniden ayağa kalkıp yürümesinin zor olacağını söyledi. Evladının tekerlekli sandalyeye mahkum olmasını kabullenemeyen baba(65) ise tekrar yürümek isteyen kızını sırtına alıp, moral bulması için sık sık gezdirdi. Rehabilatasyon merkezine bile sırtında götürüp, getirdi. Üç aydır babasının desteğiyle fizik tedavi çalışmalarını sürdüren genç kadın ise 2 yıl sonra yeniden ilk adımlarını atmayı başardı.Yeniden ayaklanan genç kadın, doktorlarına da teşekkür etti.