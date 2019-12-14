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  • 14.12.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 11:50

ve duyurdu: 537 bin 424 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu

ve Doğa Koruma ve (DKMP) Genel Müdürlüğü, bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliği kapsamında deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl 537 bin 424 yavru deniz kaplumbağasının denizle buluştuğunu açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliği kapsamında deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor.

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