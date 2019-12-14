Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.12.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 11:57

'de 5 kişilik aile dan sızan gazdan zehirlendi

’de, yı yakarak uyuyan 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkinlendiler. Gazdan etkilenen 5 kişilik aile, tedavi altına alındı.

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

'nin Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda dan sızan karbon monoksit nedeniyle aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi etkilendi.
Olay gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 817 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sobayı yakarak uyuyan 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkinlendiler. Durumu fark ederek uyanan baba durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 çocuk ile anne ve babaya ilk müdahaleyi yaparak tedavi edilmeleri için Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 kişilik ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDüzce'de 5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri