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  • 14.12.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 09:51

Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Nişanlı çift akılalmaz kazadan yaralı kurtuldu

Anadolu Otoyolu kesiminde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Kayıkçı ile nişanlısı yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Ankara istikameti Büyük Melen mevkisinde, Yunus Emre Kayıkçı idaresindeki 67 TL 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

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