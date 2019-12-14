Otomobil bariyere ok gibi saplandı! Nişanlı çift akılalmaz kazadan yaralı kurtuldu

Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Ankara istikameti Büyük Melen mevkisinde, Yunus Emre Kayıkçı idaresindeki 67 TL 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Ankara istikameti Büyük Melen mevkisinde, Yunus Emre Kayıkçı idaresindeki 67 TL 002 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
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