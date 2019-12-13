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  • 14.12.2019 00:38
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 00:38

den Ege'de fırtına uyarısı

den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre Ege'nin kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden kritik fırtına uyarısı

Ege'nin kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.



Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), çevrelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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