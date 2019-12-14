Ayrılmak isteyip baba evine sığınmıştı; kocası tarafından öldürüldü! Kendisini terk eden eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu. Olay dün Mersin'de yaşandı. 2 çocuk annesi Emine D. (32), eşi Serdar D.'yi (36) terk etti. Babasının evine döndü. Serdar D. de kayınpederinin evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, eşini başından vurdu. Aynı tabancayla intihara kalkıştı. Talihsiz kadın kurtarılamadı. Serdar D. ise tedavi altına alındı.

Kendisini terk eden eşini öldüren koca intihar girişiminde bulundu. Olay dün Mersin'de yaşandı. 2 çocuk annesi Emine D. (32), eşi Serdar D.'yi (36) terk etti. Babasının evine döndü. Serdar D. de kayınpederinin evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı.





Öfkeli adam, eşini başından vurdu. Aynı tabancayla intihara kalkıştı.



Talihsiz kadın kurtarılamadı. Serdar D. ise tedavi altına alındı. TÜM MANŞETLER