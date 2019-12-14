Adıyaman'da demiryolundan geçen anne-kıza tren çarptı. Hilal Bulu (32), kurtarılamadı. Kızı D. (5) yaralı...
- Yaşam
- 14.12.2019
- Gazete
Adıyaman'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına tren çarptı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren rayları üzerinden karşı tarafa geçmeye çalışan anne ve kızına tren çarptı. Trenin çarptığı anne, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'da demiryolundan geçen anne-kıza tren çarptı. Hilal Bulu (32), kurtarılamadı. Kızı D. (5) yaralı...
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