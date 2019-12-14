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'da tren raylarından karşıya geçmeye çalışan tren çarptı

'ın Gölbaşı ilçesinde tren rayları üzerinden karşı tarafa geçmeye çalışan tren çarptı. Trenin çarptığı anne, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'da demiryolundan geçen anne-kıza tren çarptı. Hilal Bulu (32), kurtarılamadı. Kızı D. (5) yaralı...

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