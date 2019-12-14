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  • 14.12.2019 19:01
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 19:01

18 yıl sı olan cezaevi si 'da yakalandı

'da, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 11 ay sı bulunan cezaevi si yakalandı. Firari emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

18 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

'da, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 11 ay sı bulunan cezaevi si yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananlara yönelik yapılan denetimlerde, hakkında basit yaralama ve hırsızlık suçlarından 7 ayrı yakalama emri ile 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.K. yakalandı.

E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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