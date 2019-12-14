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  • 14.12.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 18:58

Valilik duyurdu: 'da kullanımı yasaklandı

Valiliği kullanımının yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, resmi ve milli bayramlarda, çeşitli açılış, özel gün, düğün ve kutlamalarda havai fişek ile piroteknik maddelerin izinsiz, usule aykırı kullanımı ve güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu yaralanma ve ölüm olaylarında artış yaşandığı bildirildi.

Valilik duyurdu! Yasaklandı...

Valiliği'nden yapılan açıklamada, kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, resmi ve milli bayramlarda, çeşitli açılış, özel gün, düğün ve kutlamalarda havai fişek ile piroteknik maddelerin izinsiz, usule aykırı kullanımı ve güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucu yaralanma ve ölüm olaylarında artış yaşandığı bildirildi.

Söz konusu fişeklerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımının halkın can ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, korku ve paniğe yol açtığı vurgulanan açılamada, şöyle denildi:

"Amaç, oyun ve eğlence aracı olan maytap, çat pat gibi patlayıcı maddelerin bakkal, market ve büfelerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edildiğinden, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince alınan bu karar gereği düğün, sosyal etkinlikler ve çeşitli eğlence dönemlerinde havai fişek, torpil, maytap ve benzeri maddelerin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınması amaçlanmıştır. Bu itibarla; yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci veya 36'ncı maddeleri gereğince, havai fişek atılmasına müsaade eden veya kullanan tüzel kişilere (işletmeler, düğün salonu ve organizasyon şirketleri ve bunlar gibi) ise 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince idari para cezası ile cezalandırılacaktır, ayrıca konusu suç teşkil eden konularda adli işlem yapılacaktır."

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