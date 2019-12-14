15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında, Beşiktaş sapağında, otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa istikameti Beşiktaş yol ayrımı yakınlarında bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören otomobil sahibi, aracı durdurarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Anadolu-Avrupa'ya istikametinde trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken daha sonra araçta inceleme yapıldı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan, yangın nedeniyle trafik ekiplerince güvenlik nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu nedenle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, incelemenin tamamlanmasının ardından otomobil çekici ile otoparka çekildi. Köprüdeki trafik akışı normale döndü.