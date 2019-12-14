Bugün bayilerden loto oynayan pn binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Çarşamba günü yapılan çekilişte 1 milyon 173 bin liralık ikramiyenin devretmesiyle gözler sonuçlara çevrildi. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. Çekilişin ardından Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte 14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

14 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 9 - 22 - 24 - 25 - 39 - 40