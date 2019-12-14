Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.12.2019 21:07
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 21:17

14 Aralık açıklandı! Devreden ikramiye tutarı 1 milyon 173 bin lira...

14 Aralık , günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bu hafta çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişlerde devreden ikramiye tutarı 1 milyon 173 bin lira olarak açıklandı. Devir işleminin ardından on binlerce kişi 14 Aralık çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaralarının listesi...

14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Bugün bayilerden loto oynayan pn binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Çarşamba günü yapılan çekilişte 1 milyon 173 bin liralık ikramiyenin devretmesiyle gözler sonuçlara çevrildi. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. Çekilişin ardından Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte 14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

14 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 9 - 22 - 24 - 25 - 39 - 40

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Devreden ikramiye tutarı 1 milyon 173 bin lira...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri