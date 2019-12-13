Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı 2020 yılında ne zaman? İslam'a göre Kurban, iman sınavıdır, takvadır. Kurban, et ihtiyacı nedeniyle hayvan kesimi değil, aksine "Allah'a onların ne etleri, ne de kanları ulaşır; fakat sizden Allah'a ulaşan yalnızca takvanızdır." ilahi hitabı gereği Allah rızası ve kurbiyyeti gözetilerek bir ibadetin yerine getirilmesidir. Peki, 2020 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? İşte konu ile ilgili detaylar...

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek.