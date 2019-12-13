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'de vahşet! Eşinin kendisini aldattığını düşünüp vahşice öldürdü

'de bir fabrikada çalışan , kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aslı Şahin'i evinde sopa ile dövdü. Daha sonra da boğarak katletti. Polisi arayıp kendini ihbar etti...

Kocaman dehşet
Kocaeli'de bir fabrikada çalışan Orhan Şahin (47), kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aslı Şahin'i evinde sopa ile dövdü. Daha sonra da boğarak katletti. Karısını yatağına yatıran katil zanlısı dün öğlen saatlerinde polisi arayarak kendisini ihbar etti. Talihsiz kadının darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. 'in Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden iki, Şahin ile olan evliliğinden ise bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

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