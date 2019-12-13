İstanbul Kadıköy'de dün bir kadın sürücü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otobüsü kilometrelerce takip etti. Otobüsün önünü kesip, trafiği kilitledi. Şoförle kavga etti. Yolculardan birisi ise kadına, "Şoförün yerinde olsam seni döverdim" dedi. Daha sonra taraflar yollarına devam etti.
- Yaşam
- 13.12.2019
- Gazete
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