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D-100'de hareketli dakikalar! Otobüsün önünü kesti yolu trafiğe kapattı

D-100 karayolunda ilerleyen kadın sürücü, otobüsünün önünü kesti. Şoförün otobüsle aracını sıkıştırdığını iddia eden kadın, otobüsü kilometrelerce takip etti. Otobüsün önünü kesip trafiği tehlikeye atan kadın, bir süre otobüs şoförüyle tartıştı. Yolcular kadına tepki gösterdi. Bir kadın yolcu ise, "Ben şoförün yerinde olsam seni döverdim" dedi.

Merce'pes!'
İstanbul 'de dün bir kadın sürücü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otobüsü kilometrelerce takip etti. Otobüsün önünü kesip, trafiği kilitledi. Şoförle kavga etti. Yolculardan birisi ise kadına, "Şoförün yerinde olsam seni döverdim" dedi. Daha sonra taraflar yollarına devam etti.

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