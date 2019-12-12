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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 22:38

Göçkün Köyü'nde yas! 9 günde 6 kişi öldü...

'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen da hayatını kaybeden (67), kızı ve torunu, İnebolu ilçesinde toprağa verildi. Son 9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban verdiklerini belirten Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, "Sözün bittiği yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Salih Emik (67), kızı ve torunu, İnebolu ilçesinde toprağa verildi. Göçkün köyü sakinleri, trafik kazalarında 9 günde 6 kayıp vermenin acısını yaşadı.

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