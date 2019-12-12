Olay, saat 04.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi Üzümcü Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüyerek bütün evi sarması üzerine içeride bulunan Coşkun G., Deniz G. ve Hasan G. içeride mahsur kaldı. Durumu fark eden Hasan G. evden dışarı çıkarken Coşkun G. ise kardeşi Deniz G.'yi alevlerin arasından son anda kurtardı.