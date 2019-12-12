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  • 13.12.2019 06:50
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 06:52

'da bir ev kül oldu! Kardeşini son anda kurtardı

'nın Çankaya ilçesinde evlerinde çıkan da bir kişi, alevlerin arasında kalan kardeşini son anda çıkardı. Yangında, yanan ev kül olurken 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi Üzümcü Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüyerek bütün evi sarması üzerine içeride bulunan Coşkun G., Deniz G. ve Hasan G. içeride mahsur kaldı. Durumu fark eden Hasan G. evden dışarı çıkarken Coşkun G. ise kardeşi Deniz G.'yi alevlerin arasından son anda kurtardı.

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