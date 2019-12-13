Bugünkü
Takvim

Genç YouTuber, arkadaşını öldürdü

Tatil için gittiği KKTC'de denizden cesedi çıkarılan Halil Karakız'ın (25), başına taşla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. YouTuber arkadaşı Arif Gökçe cinayetten tutuklandı.

Youtube 'kan'alı!
Tatil için gittiği KKTC'de denizden cesedi çıkarılan Halil Karakız'ın (25), başına taşla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. YouTuber arkadaşı Arif Gökçe cinayetten tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGenç YouTuber, arkadaşını öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri