Genç YouTuber, arkadaşını öldürdü

Tatil için gittiği KKTC'de denizden cesedi çıkarılan Halil Karakız'ın (25), başına taşla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. YouTuber arkadaşı Arif Gökçe cinayetten tutuklandı. Tatil için gittiği KKTC'de denizden cesedi çıkarılan Halil Karakız'ın (25), başına taşla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. YouTuber arkadaşı Arif Gökçe cinayetten tutuklandı.
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