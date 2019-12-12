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  • 12.12.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 11:46

Durakta bekleyenlere otomobil çarptı! Ölüler var

'ta sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, yol kenarındaki durakta otobüs bekleyen vatandaşların arasına daldı. sonucu durakta bekleyen 3 kişi hayatını kaybetti.


'ta durakta otobüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, İ.U.Y. yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yol kenarında otobüs bekleyen yolculara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. da, Uşak Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Zafer Karakaya (30) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan ve Uşak Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenilen İ.U.Y'nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

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