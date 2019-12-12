Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlar, 13 Aralık'a kadar başvurularını yapabilecekler. Başvurular, www.hac.gov.tr adresindeki ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları 2020 sorgulama nasıl yapılır? İşte konu il ilgili tüm detaylar...

2020 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da başlayan 2020 hac ön kayıtları 13 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Bu tarihler arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurular alınacak.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir. Hac kura sonuçları ise https://hacumre.diyanet.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.