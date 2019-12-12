Hendek ilçesi Akova Mahallesinde bulunan kız öğrenci yurdunda, belirlenemeyen bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak, öğrencilerin odalarının kapılarını tırmaladığı ve 'mır mır cadılar bayramı başlasın' şeklinde notlar bıraktığı ortaya çıktı. Öğrencilerin ses ve söylentilerden korktuklarını beyan ettikleri olay ile alakalı yapılan ilk incelemelerde somut ve ciddiyet arz eden bir delil bulamayan polis ekipleri öğrenci ve yurt yönetimiyle görüştü.
1 KİŞİ HASTANEDE
Yurt idaresi tarafından konunun söylentiden ibaret olduğu ve abartılacak bir konu olmadığı beyanının üzerine daha önce teslim edilmeyen oda anahtarları, öğrencilerin talepleri doğrultusunda güvenlik açısından öğrencilere teslim edildi. Öğrencilerin anahtarlarını teslim alarak odalarına girdiği esnada ise kediden korkan ve panik atak rahatsızlığı olduğu öğrenilen 1 öğrenci fenalık geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince fenalık geçiren öğrenci Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAPILARA SANDALYE KONULDU
Öğrenciler, korku yaşadıklarını ve yetkililerin açıklamalarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.
ANAHTARLARI VERDİK
Yurt idaresi, konunun söylentiden ibaret olduğunu söyledi. Yetkililer ayrıca, "Abartılacak bir konu yok. Bir iddia üzerine daha önce teslim edilmeyen oda anahtarları, öğrencilerin talepleri doğrultusunda güvenlik açısından öğrencilere teslim ettik. Her şey normal" dedi.
Sakarya'da yurtta kalan kız öğrenci, gece vakti miyavladı. Kapıları tırmaladı. Üniversiteliler can havliyle bahçeye fırladı. Olay sosyal medyayı salladı...
Gel pisi pisi!
Satanist mi acaba?
İnşallah Halle Berry gibidir!
Onun için kapıya süt bıraktım.
Erkek yurduna da bekleriz!
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