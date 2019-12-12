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  • 12.12.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 21:33

'ta si yakalandı!

'ta hakkında yakalama kararı olan ve 26 yıl 107 gün hapis cezası bulunan si yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ö, cezaevine teslim edildi.

Cezaevi firarisi yakalandı!

'ta hakkında yakalama kararı olan ve 26 yıl 107 gün hapis cezası bulunan si yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçu kapsamında iki dosyadan 26 yıl 107 gün cezası bulunan C.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen C.Ö'yü takipe alan polis ekipleri Halitpaşa Caddesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ö, cezaevine teslim edildi.

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