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  • 12.12.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 21:39

Van'da yarın okullar tatil mi? 13 Aralık Cuma MEB açıklaması geldi mi?

Van'da yarın okullar tatil mi? Özellikle son haftalarda ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında Van'da yarın okullar tatil mi sorusu bulunuyor.

Van'da yarın okullar tatil mi?

Van'da yarın okullar tatil mi sorusu günün araştırılanları arasında yer alıyor. Aralık ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenenlerden birisi de eğitim hayatı geliyor. Kar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 13 Aralık Cuma günü sağanak yağış ve kar yağışı görülecek iller açıklandı. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre geçen haftadan itibaren etkisini gösteren kar yağışlarının yarın bazı illerde etkisini arttırması bekleniyor. Ancak Van'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.

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