Van'da yarın okullar tatil mi sorusu günün araştırılanları arasında yer alıyor. Aralık ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenenlerden birisi de eğitim hayatı geliyor. Kar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 13 Aralık Cuma günü sağanak yağış ve kar yağışı görülecek iller açıklandı. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre geçen haftadan itibaren etkisini gösteren kar yağışlarının yarın bazı illerde etkisini arttırması bekleniyor. Ancak Van'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.