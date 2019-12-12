Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.12.2019 20:07
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 20:07

'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

'den kaçan ve hakkında geçmiş yıllarda eşine karşı şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği bilgileri bulunan firari şüpheli 'da yakalandı. Şüphelinin cezaevine teslimi için işlem başlatıldı.

Firar eden şüpheli yakalandı

'de açık cezaevinden kaçan şüpheli 'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize Kalkandere Açık Cezaevi'nde bulunan C.T, 2 gün önce firar etti.

Hakkında geçmiş yıllarda eşine karşı şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği bilgileri bulunan firari şüphelinin yakalanması için emniyet birimleri çalışma başlattı.

Eşi koruma altına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ortahisar ilçesindeki Reşadiye KavşağıInda otomobilin içinde yakaladı.

Şüphelinin cezaevine teslimi için işlem başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriRize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri