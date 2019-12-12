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  • 12.12.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 09:09

'da ilaç kaçakçılarına operasyon

'da sabah saatlerinde insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç ve cinsel gücü artırdığı iddia edilen içecekleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye soktuğu tespit edilen Irak uyruklu 3 kişiye operasyon düzenlendi.

Ankara'da ilaç kaçakçılarına operasyon

'da, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç ve cinsel gücü artırdığı iddia edilen içecekleri yasa dışı yollardan ülkeye getiren biri Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç, cinsel içecek ve cinsel içerikli ilaç satışı yapan şahısların yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda biri Irak uyruklu 3 zanlıyı gözaltına alırken, aramalar sonucu ele geçirilen 17 bin ilaca da el koydu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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