Bolu'da yarın okullar tatil mi? Özellikle son haftalarda ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında Bolu'da yarın okullar tatil mi sorusu bulunuyor.

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre geçen haftadan itibaren etkisini gösteren kar yağışlarının yarın bazı illerde etkisini arttırması bekleniyor. Ancak Bolu'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.

BOLU'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.