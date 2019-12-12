Kayseri'de yarın okul tatil mi? Özellikle son haftalarda ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusu bulunuyor. Kar, bulutları oluşturan minnacık su tanelerinin çok soğuk havaya karışması sonucu, ince buz parçalarına dönüşmesidir. Peki, 13 Aralık Cuma Kayseri'de okullar tatil mi? Kayseri Valiliği ve MEB açıklama yaptı mı? Okullar tatil olursa detaylar takvim.com.tr'de

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