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  • 12.12.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 18:22

Valiliği kar tatili son dakika açıklama yaptı mı? yarın okul ?

'de yarın okul ? Aralık ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenenlerden birisi de eğitim hayatı geliyor. Kar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılara göre 13 Aralık Cuma günü sağanak yağış ve kar yağışı görülecek iller açıklandı. Kayseri'de buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, 'de mi? ve açıklama yaptı mı? Okullar tatil olursa detaylar takvim.com.tr'de

Kayseri'de yarın okul tatil mi? MEB ve Valilik açıklaması...

Kayseri'de yarın okul tatil mi? Özellikle son haftalarda ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında Kayseri'de yarın okullar tatil mi sorusu bulunuyor. Kar, bulutları oluşturan minnacık su tanelerinin çok soğuk havaya karışması sonucu, ince buz parçalarına dönüşmesidir. Peki, 13 Aralık Cuma Kayseri'de okullar tatil mi? Kayseri Valiliği ve MEB açıklama yaptı mı? Okullar tatil olursa detaylar takvim.com.tr'de

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