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  • 12.12.2019 16:27
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 16:34

Üniversitede girişimi

'da bulunan bir özel üniversitede girişimi yaşandı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Edanur K. isimli genç kız, binanın 4'üncü katından atladı. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

'da bir üniversitede 4'üncü kattan atlayan genç kız ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Üniversite öğrencisi Edanur K. 4'üncü kattaki terasta çantası ve montunu yere bırakarak, kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi, üniversiteli kızın bilincinin kapalı olduğunu belirleyerek onu hastaneye kaldırdı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri de kısa sürede sevk edilerek bölgede inceleme yaparken, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Edanur K.'nın girişiminin nedeni araştırılıyor.

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