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  • 13.12.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 07:02

Ünlülerin kuaföründe akılalmaz olay! Müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

Ünlülerin kuaföründe şok! Tek el silah sesi duyuldu

Olay, Tepecik Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun, bir başka müşterinin sağ kolunu sıyırarak duvara saplandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kuaför çalışanlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanlışlıkla tabancanın tetiğine basan kişiyi kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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