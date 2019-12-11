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Yer: ... Eşi için bütün eşyaları pembeye boyattı

'te kendisini 'kılıbık' olarak tanıtan , eşine jest yaptı. Evin her alanını, eşyalarını ve arabasını pembeye boyattı. bile aynı renge boyatan Ertay, ", pembeyi çok seviyor. İki tane kızımız var. Her şeyi birlikte boyuyoruz" dedi. ise "Eşimin davranışları, beni bir kadın olarak çok onurlandırdı" diye konuştu.

Pembe panter
Gaziantep'te kendisini 'kılıbık' olarak tanıtan , eşine jest yaptı. Evin her alanını, eşyalarını ve arabasını pembeye boyattı. bile aynı renge boyatan Ertay, "Eşim Dilek, pembeyi çok seviyor. İki tane kızımız var. Her şeyi birlikte boyuyoruz" dedi. ise "Eşimin davranışları, beni bir kadın olarak çok onurlandırdı" diye konuştu.



Mustafa Ertay, eşine ev işlerinde de yardımcı oluyor.



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