Gaziantep'te kendisini 'kılıbık' olarak tanıtan Mustafa Ertay, eşine jest yaptı. Evin her alanını, eşyalarını ve arabasını pembeye boyattı. Beyaz eşyalarını bile aynı renge boyatan Ertay, "Eşim Dilek, pembeyi çok seviyor. İki tane kızımız var. Her şeyi birlikte boyuyoruz" dedi. Dilek Ertay ise "Eşimin davranışları, beni bir kadın olarak çok onurlandırdı" diye konuştu.
Mustafa Ertay, eşine ev işlerinde de yardımcı oluyor.
Mustafa Ertay, eşine ev işlerinde de yardımcı oluyor.
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