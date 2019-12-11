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'da kerpiç ev faciası: 3 ölü

Karatay'da Sultan Dakım (57), kültür varlığı olan yaklaşık 80 yıllık 2 katlı kerpiç binanın alt katını 400 liraya kiraladı. Torunları Muhammet (16) ile Bektaş Dakım (4) ise babaannelerini ziyarete geldi. Soba yanan odada birlikte yatan babaanne ve torunlarının bulunduğu odanın üst kat tavanı, dün sabah çöktü. 3 kişi, enkaz altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kerpiç ev faciası
Konya Karatay'da Sultan Dakım (57), kültür varlığı olan yaklaşık 80 yıllık 2 katlı kerpiç binanın alt katını 400 liraya kiraladı. Torunları Muhammet (16) ile Bektaş Dakım (4) ise babaannelerini ziyarete geldi. Soba yanan odada birlikte yatan babaanne ve torunlarının bulunduğu odanın üst kat tavanı, dün sabah çöktü. 3 kişi, enkaz altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

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