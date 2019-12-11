Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.12.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 18:15

'de dehşet anları! Tüfek ve bidonuyla berberi rehin aldı!

’de henüz öğrenilemeyen bir nedenle elinde bidonu ve tüfekle berber dükkanına giren şahıs, berberi rehin aldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Olay 15.30 sıralarında Kandıra ilçe merkezi Aydınlık Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre berber dükkanına elinde bidon ve tüfek ile gelen Necmi D. adlı şahıs, bidondaki i dükkana dökerek elindeki tüfekle berber K.C.'yi rehin aldı. Şahsın elinde tüfekle esnafı rehin aldığını gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, tüfekli şahsın Kandıra Seyitaliler köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi.

İKNA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Dükkan çevresinin güvenlik şeridiyle kapattığı alana özel hareket polisleri sevk edilirken polis ekipleri, borcu olduğu için eylem yaptığı iddia edilen Necmi D.'yi ikna çabalarını sürdürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKocaeli'de dehşet anları! Tüfek ve benzin bidonuyla berberi rehin aldı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri