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  • 11.12.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 18:34

'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

'nın Siverek ilçesinde, öğretmenlerin taşındığı servis minibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen da, 8 kişi yaralandı.

Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

'nın Siverek ilçesinde, öğretmenlerin taşındığı servis minibüsü kontrolden çıkıp devrildi.

, akşam saatlerinde, Şekerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şekerli İlkokulu'nda görevli öğretmenleri ilçe merkezine taşıyan Yüksel K. yönetimindeki 21 AR 105 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, minibüsteki öğretmenlerden Doğan Çakmak, Mukadder Karataş, Berivan Balaman, Özlem Kutlu, Ayşe Suluk, Münevver Adakuş, Berna Kovan ve Büşra Battan yaralandı.

ÖĞRETMENLERİN DURUMU İYİ
Yaralı öğretmenler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu, jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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