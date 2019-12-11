Türkiye'deki Ermenilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür | 85. İstanbul Ermeni Patriği Maşalyan oldu

İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan yarıştığı seçim, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapıldı.

1998 yılında katılım oranının yüzde 30 olduğu seçim sonucunda İstanbul Ermeni Patriği seçilen 2. Mesrob Mutafyan'ın 8 Mart 2019'da hayatını kaybetmesiyle başlayan 85. İstanbul Ermeni Patrik seçim sürecinde Maşalyan 119 oyun 102'sini alarak yeni patrik seçildi.

85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminin sonuçlanmasıyla saat 17.00'de karşılama duası (Hraşapar) düzenlenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Seçim sonrası A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ermeni Cemaati Seçim Delegesi Leon Armanlı, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Armanlı'nın sözlerinden öne çıkanlar

Biz yaklaşık 95 senedir yoğun bakımdaydık. Fakat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetinin başa gelmesiyle adeta yoğun bakımdan çıktık ve güneş doğdu. Yeniden doğmuş gibiyiz. Bu ülke hepimizin. Biz Türk milletiyle et ve tırnak gibiyiz. Bizi dış güçler bu topraklardan çıkarmaya çalıştı. Ama yine vurguluyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde hayat bulduk. Kendisine dört yıl önce "adam gibi adamsın, delikanlısın" demiştim. Kendisi bize bu seçimin yolunu açtı. Saklı güçler seçimin yapılmasını istemiyordu. Ama bugün başardık, çok mutluyuz.