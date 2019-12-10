Yine servis yine facia! 4 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti...

İstanbul Küçükçekmece'de kreşten çıkıp servise binen Suriyeli Hasan Dako (4), evinin bulunduğu sokakta indi. Minibüsün ön tarafından geçtiği sırada servis şoförü, çocuğu fark etmedi. Yoluna devam edince Dako, minibüsün altında kalarak can verdi. Şoför ve yanındaki görevli kadın, gözaltına alındı. Komşu Vedat Akbaba, "Hostesin çocuğu alıp içeriye kadar getirmesi lazım. Yolun ortasında bıraktı" dedi. 1 ay önce de Avcılar'da Eylül Mirzaoğlu (9), servisin kendisini ezmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
- Yaşam
- 10.12.2019
- Gazete
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