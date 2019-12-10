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  • 10.12.2019 20:09
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 20:09

Erzurum, Kars ve Ardahan'da okullar tatil mi? 11 Aralık Çarşamba için kar tatili açıklaması var mı?

Erzurum, Kars ve Ardahan'da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Aralık Çarşamba günü için yapılan uyarılara göre sağanak yağış ve kar yağışı görülecek iller duyuruldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da okullar tatil mi?

Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimiz başta olmak üzere ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışları görülmeye başlandı. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında Erzurum, Kars ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi sorusu bulunuyor.

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Son hava durumu raporuna göre bazı illerde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Ancak Erzurum, Kars ve Ardahan'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacak.

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