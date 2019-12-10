Erzurum, Kars ve Ardahan'da okullar tatil mi? 11 Aralık Çarşamba için kar tatili açıklaması var mı?

Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimiz başta olmak üzere ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışları görülmeye başlandı. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında Erzurum, Kars ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi sorusu bulunuyor.

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Son hava durumu raporuna göre bazı illerde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Ancak Erzurum, Kars ve Ardahan'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacak.