Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Aralık Çarşamba günü için yapılan uyarılara göre sağanak yağış ve kar yağışı görülecek iller duyuruldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, Elazığ'da yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Son hava durumu raporuna göre bazı illerde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Ancak Elazığ'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.

ELAZIĞ'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölgede havanın aralıklarla yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu gece ve sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu olacağı; hava sıcaklıklarının ise mevsim normaller civarında seyredeceği ve rüzgârların kuzey doğulu yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.