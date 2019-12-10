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  • 10.12.2019 20:41
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 20:41

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı! 11 Aralık Çarşamba günü cak? İşte

Aralık ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışları başladı. Kar yağışların ve şiddetli soğukların başlamasıyla birlikte vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılarını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Aralık Çarşamba günü sağanak yağış ve kar yağışı beklenen bölgeleri açıkladı. Peki, 11 Aralık Çarşamba günü cak? İşte Türkiye geneli ...

Meteoroloji'den o bölgeler için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık Çarşamba gününe ilişkin beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri açıklandı. Yapılan uyarılara göre söz konusu kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İşte 11 Aralık Çarşamba günü hava durumu raporu...

METEOROLOJİ'DEN O BÖLGELER İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu (Kilis ve G. Antep hariç) ile Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (101 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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