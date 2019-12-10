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  • 10.12.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:19

'da yarın okullar tatil mi? 11 Aralık Çarşamba MEB açıklaması yapıldı mı?

11 Aralık Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre sağanak yağış ve kar yağışı görülecek iller duyuruldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin birçok yerinde kar yağışlarının başlamasıyla öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 'da yarın okullar tatil mi? İşte son detaylar...

Van'da yarın okullar tatil mi?

Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimiz başta olmak üzere ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışları görülmeye başlandı. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında Van'da yarın okullar tatil mi sorusu bulunuyor.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Son hava durumu raporuna göre bazı illerde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Ancak Van'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.

VAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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