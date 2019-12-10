Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimiz başta olmak üzere ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışları görülmeye başlandı. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında Van'da yarın okullar tatil mi sorusu bulunuyor.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Son hava durumu raporuna göre bazı illerde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Ancak Van'da okulların tatil olup olmadığına dair açıklama henüz resmi açıklama yapılmadı.

VAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.