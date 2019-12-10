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’ın ölümüyle ilgili tutuklanan hakim karşısına çıktı

Anestezi teknikeri ’ın ölümüyle ilgili tutuklanan Uzman Dr. hakim karşısına çıktı. Kadının annesi , “Ayşe’ye söz verdim” dedi.

Ayşe’ye söz verdim!
Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25) 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak, genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' ilacını kendisinin vermediğini söyleyen Tarhan, tutuklandı.



Anne Feride Karaman ise "Dün mezarlıkta Ayşe'ye söz verdim. 'Sen yoksan ben varım, sonuna kadar savaşacağım' dedim. Bu kadın cinayetlerine 'dur' diyeceğiz. Yavrumu öldüren bu adamdan hesap sorulacak, adaletten bunu bekliyorum" dedi.



DUŞTAYKEN!
Suçlamaları reddeden Uzman Dr. , "Ameliyat için evden çıktım. Saat 05.30'da tekrar geri geldim. Ancak kapıyı açan olmadı. Çilingirle içeri girdim. Bir enjektörde 'propofol' vardı. Ben duşta iken çantadan aldığını düşünüyorum"dedi.



henüz 25 yaşındaydı. Genç yaşta can verdi.


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