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Doktorun evinde ölü bulunan 'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'da anestezi teknikeri (25), 'da sevgilisi . 'ın evinde ölü bulundu. Karaman'a 'propofol' isimli anestezi ilacı veren Tarhan tutuklandı. Genç kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil kullanırken yüksek sesle müzik dinlediği görülüyor.

Ölmeden önce!
Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 'da sevgilisi . Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Karaman'a 'propofol' isimli anestezi ilacı veren Tarhan tutuklandı. Genç kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil kullanırken yüksek sesle müzik dinlediği görülüyor.



henüz 25 yaşındaydı. Şüpheli bir şekilde öldü.



Doktor tutuklandı.



Enjektör dikkat çekti.

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