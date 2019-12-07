Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da sevgilisi Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Karaman'a 'propofol' isimli anestezi ilacı veren Tarhan tutuklandı. Genç kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil kullanırken yüksek sesle müzik dinlediği görülüyor.
Ayşe Karaman henüz 25 yaşındaydı. Şüpheli bir şekilde öldü.
Doktor Özgür Tarhan tutuklandı.
Enjektör dikkat çekti.
Ayşe Karaman henüz 25 yaşındaydı. Şüpheli bir şekilde öldü.
Doktor Özgür Tarhan tutuklandı.
Enjektör dikkat çekti.
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