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  • 09.12.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 15:41

Tarlasında 2200 yıllık mozaik buldu! 8 milyon dolarlık teklifi beğenmedi

'da tarlasında M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçası bulan şahıslar, tarihi eseri 30 milyon dolara satmaya çalıştı. Yapılan ihbarın ardından yakalanan kişilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kendilerine ait tarlada buldukları M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İsminin gizli kalmasını isteyen ihbarcı jandarmaya verdiği ifadesinde bulunan mozaiği İstanbul'da yabancı bir iş adamının 8 milyon dolara satın almak istediğini ancak tarla sahibi İ.Ö. ile kardeşi H.İ.Ö.'nün önerilen rakamı yeterli bulmayıp teklifi kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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